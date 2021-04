La increíble historia del futbolista que lleva 39 años en coma por negligencia médica

La historia de Jean Pierre Adams (73) es una de las más trágicas y tristes de la historia del fútbol. Fue uno de los mejores centrales del PSG en los años 70 y cuando iba a ser intervenido por una lesión en la rodilla en 1982 nunca volvió a despertar. El futbolista recibió una dosis errónea de la anestesia lo que le generó un broncoespasmo y su cerebro quedó privado de oxígeno.

"Empiezan a prepararme. En unos minutos vendrá el anestesista", fue lo último que le dijo a su esposa Bernadette Adams, quien lo sigue cuidando a pesar de que ya lleva 39 años en coma: "La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado... ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida".

Bernadette, la esposa del futbolista.

"Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come... Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas", reveló Bernadette al periódico inglés. La mujer se niega a recurrir a la eutanasia y quiere seguir apoyando a su esposo, con la ilusión de verlo algún día recuperado.

Nació en Dakar, pero con 10 años se trasladó a Francia donde fue fichado por el Nimes, su primer equipo profesional. Le llamaban "La Roca Negra" y llegó a disputar 22 partidos con la selección de Francia. Su último gran contrato fue con el Paris Saint Germain con el que estuvo jugando dos años antes del incidente.

Entre 1972 y 1976 formó pareja en el centro de la zaga de Les Bleus con el legendario Marius Tresor, quien no ha tenido el coraje de visitarlo en estos años y se mostró muy en desacuerdo con Bernadette. "Incluso si se despertara, no reconocería a nadie. Entonces, ¿vale la pena vivir así? Si me pasaba algo similar, le decía a mi esposa que no me dejara aquí", opinó.