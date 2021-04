El desastre de Chernóbil: deformaciones causadas por la radiación y otras curiosidades

Chernóbil es una ciudad ubicada al norte de Ucrania la cual es conocida por la increíble catástrofe nuclear ocurrida en este territorio. El accidente nuclear sucedió el 26 de abril de 1986 debido a una falla en el reactor Número 4 de la Central Nuclear de Chernóbil. Este es considerado el peor desastre nuclear de la historia tanto en términos de costo como de víctimas; además es uno de los dos únicos accidentes de energía nuclear clasificados en siete, la gravedad máxima, en la Escala Internacional de Eventos Nucleares . El accidente se produjo durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4, generó el sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que provocó la explosión del hidrógeno acumulado en su interior.

Entre las consecuencias de la radiación de Chernóbil podemos mencionar a la aparición de monstruos mutantes. Esto se debe a que la radiación en zonas silvestres causó mutaciones en los animales de la zona, provocando que estos animales ganaran fuerzas sobrenaturales o que en su cuerpo degenerara la aparición de extremidades nuevas.

Imagen: Lifeder

El accidente de Chernóbil involucró a más de 500.000 personas y costó aproximadamente 68 mil millones de dólares en 2021. A pesar de ello, recientemente un equipo de científicos británicos colaboró en la fabricación de "ATOMIK", un vodka no radioactivo producido con granos obtenidos cerca de la zona de Chernóbil. Los investigadores efectivamente encontraron radioactividad en los cereales; no obstante, debido a un proceso de destilación lograron que la única radioactividad fuera de carbono 14, este es "el mismo nivel que en cualquier otro alcohol fuerte".

Imagen: Twitter

Algo a destacar es que la ciudad no fue 100% evacuada ya que luego del accidente, muchas personas siguieron viviendo allí. La zona radioactiva, a pesar de estar contaminada no fue completamente abandonada ya que habitantes del lugar no querían irse de sus casas, especialmente las personas mayores ya que no querían dejar su vida atrás. Se dice que muchos de estos habitantes siguen vivos hasta el día de hoy; sin embargo los altos niveles de radiación habrían provocado deformaciones en sus cuerpos.

Imagen: The Conversation

Cerca del año 2000, corría el rumor según el cual, debido a varios problemas económicos, se exportaban varios alimentos de Chernóbil. Esta exportación se realizaba sin hablar de los peligros que estos traían consigo debido a la radiación aún presente. Entre los alimentos principales se encontraba: la leche, tomate, papa, calabaza, etc. Dicen que incluso llego a Argentina y por muchos años la gente temía comer papa, porque decían que provenía de aquél lugar.