No te imaginas quien es el galán latino que es la nueva conquista de Kim Kardashian

A la celebración de Pharrell Williams asistieron Kim Kardashian, Bad Bunny, David Beckham, y otros conocidos más, quienes están siendo criticados por no utilizar cubrebocas ni seguir las medidas de seguridad. Los seguidores en las redes sociales se hicieron eco de esto criticando a los artistas y celebridades.

En la ciudad de México Pharrell Williams inauguró un nuevo hotel: “The Goodtime” un lugar del que según Williams dijo: “Queremos que The Goodtime Hotel despierte una sensación de revitalización, así como de una rara y excitante emoción que produce el descubrir algo especial”. También entre sus invitados de lujo, contó con la presencia del cantante Maluma.

Entre la selecta concurrencia al evento se encontraban Bad Bunny, Becky G y David Beckham, Kim Kardashian y Maluma. En medio de un escándalo de grandes magnitudes ya que a los asistentes no se les pidió que tomaran ninguna medida de higiene y seguridad y tampoco que usaran cubreboca. Esto quedó en evidencia por las fotos que algunos artistas subieron a las redes sociales.

A la inauguración de “The Goodtime” la integrante del clan Kardashian / Jenner llegó muy bien acompañada, en este caso por el cantante Maluma. Las fotos de la empresaria estadounidense y el cantante armaron un gran revuelo en las redes sociales, se produjeron especulaciones, pero ninguno de los dos dijo nada, al parecer suelen pasar mucho tiempo juntos pero sin compromiso.

Imagen: Shownews

Kim Kardashian se encuentra en proceso de divorcio, mientras el cantante está soltero por lo que sus seguidores no tardaron en sacar sus conclusiones. Esta fiesta causó el descontento de los usuarios en las redes sociales, quienes no tardaron en dejar sus comentarios en Twitter en contra de este tipo de eventos, exponiendo: “Que no por estar vacunados, tenían el derecho de hacer fiestas de tal magnitud que ‘ponen en riesgo la salud de los demás habitantes’”, estos comentarios se pueden leer en las distintas publicaciones.