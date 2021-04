Kylie Jenner te enamorará con su pequeño sujetador negro

Kylie Jenner la más pequeña de la familia Kardashian/Jenner ha querido compartir con sus fans como disfruta del buen tiempo que hace en la ciudad de Los Ángeles en California. La empresaria, modelo, socilité y diseñadora, ha compartido a través de su cuenta en la red social de la camarita Para ello se ha mostrado en un posteo de Instagram, en la que aparece junto a su hija Stormi, se la ve bebiendo batidos y disfrutando de jornadas al sol.

Imagen: Instagram Kylie Jenner

Hace tan solo un día también en su cuenta de Instagram, se había dejado ver en un bikini de cordones o lazos laterales, que son una de las tendencias más buscadas en tiendas por las mujeres con cuerpos curvilíneos como el de ella. Este verano los trajes de baño de dos piezas serán tendencia en el país del norte. Esta preferencia está arrasando, entre las ventas que se preparan como nuevos looks del verano 2021.

Imagen: Instagram Kylie Jenner

Este diseño, además de en el combo de rosa y rojo, se puede encargar también combinado en azul y amarillo en la web de Memorial Day, Un diseño que adelanta las inclinaciones más sonadas en bikinis 2021 y que más veremos por las playas y piscinas en los días de calor.

Kylie siempre luce tan segura de sí misma con su cuerpo escultural y su bello rostro, y esta vez no es la excepción Jenner ha escogido mostrarse en ropa interior, con un sujetador armado de color negro y un conjunto inferior color nude, excelente para combinar con transparencias. Este diseño en particular se caracteriza por estilizar la figura de quien lo vista la.

Imagen: Instagram Kylie Jenner

En la publicación realizada hace tan solo instantes, Kylie Jenner acompaña las instantáneas con la siguiente frase "Ladies and gentlemen.. her" (Damas y caballeros... ella). Por supuesto que sus fans no tardaron demasiado en reaccionar ante tal despliegue de belleza, alcanzando el millón y medio de likes en tan solo 20 minutos.