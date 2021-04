Estos son los cuidados básicos para tu perro recién operado u herido

La esterilización o castración de tu mascota, por ejemplo tu perro consiste en quitar los órganos reproductores, en los machos se realiza la extracción de los testículos y en las hembras de los ovarios e incluso el útero. Generalmente suele ser una cirugía sin complicaciones, pero debes tener ciertos cuidados.

La mascota debe usar collar isabelino: esto es para que el perro no se lama las heridas, así no se infecte la esterilización y no se abran los puntos. En el caso de las hembras también pueden usar un trajecito de algodón para que cubra la parte de la herida. Tanto el collar como la tela deben permanecer puesta mientras el profesional lo indique.

Dieta blanda: las mascotas deben recibir dieta blanda para que no hagan fuerza al momento de defecar, ya que su estómago puede estar más sensible con la cicatriz de la herida. Puedes darle alimento húmedo y caldos de pollo con arroz, pero siempre consúltalo con un profesional antes.

Revisión y limpieza de los puntos: todos los días debes revisar la herida de tu perro, especialmente de las hembras que son las que sufren una incisión más grande y pueden tener complicaciones. Se debe observar que la herida no se haya inflamado y que no haya salida de líquido, en caso contrario acude a tu veterinario.

Reposo: el reposo es fundamental, así que trata de armarle un lugar donde se mueva poco y no haga grandes esfuerzos para que la herida no se agriete. Tu mascota no debe hacer movimientos bruscos por eso lo ideal es que esté en una jaula o en un espacio limitado de la casa.

Imagen: Demascotas.info

Por supuesto no debes dejar de acudir a las consultas con tu veterinario de confianza, para que él indique el mejor tratamiento. Generalmente este tipo de esterilizaciones son beneficiosas para las mascotas y a su vez evita que haya animales abandonados en la calle. El veterinario lo tratará y le dará los antibióticos adecuados para el caso.