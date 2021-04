El peor recuerdo: La Sole cuenta cómo fue su primer beso

Soledad Pastorutti popular cantante argentina nacida en Arequito, provinci de Santa Fe, el 12 de octubre de 1980, conocida simplemente como Soledad y por su apodo “La Sole”, es cantante, compositora, actriz y conductora. Este año se cumplen 13 años de su matrimonio con Jeremías Audoglio, después de siete años de noviazgo. En 2010 nació su primera hija Rosario y en febrero de 2015 nació su segunda hija Regina.

Se consagró en 1996 con el Premio Revelación y Consagración del “Festival Cosquín”. Es una de las más conocidas cantantes de folklore argentino. Este evento es muy popular en Argentina porque en ellos se han consagrado grandes cantantes tales como "Atahualpa Yupanqui", "Los Chalchaleros" y "Mereces Sosa", por nombrar solo algunos.

Soledad este domingo estuvo de invitada en “La peña de Morfi” y contó una de sus más graciosas anécdotas la cual vivió en su adolescencia cuando comenzó a ser conocida como “El Tifón de Arequito”. Historias sobre primeros amores y besos tenemos todos, pero hay que reconocer que “La Sole” tiene el primer premio en malas experiencias.

Imagen: Google

Las conductoras de “La Peña de Morfi” contaron algunas de sus experiencias mientras charlaban, cuando le tocó el turno a Soledad Pastorutti narró que recibió su primer beso en un escenario, pero el relato no tiene nada de glamoroso ni encantador, al respecto declaró: "El tipo me quería saludar y se ve que le erró, o no sé si le erró… Así fue mi primer beso, con un borracho".

Luego Soledad siguió su relato: “Yo estaba cantando y se sube un señor pasado de copas. El tipo me quería saludar y se ve que le erró, o no sé si le erró… Así fue mi primer beso, con un borracho". Pero el relato no terminó ahí, luego recordó: "Después el señor vino a casa. Vivía cerca, yo había cantando cerca de casa. Vino sobrio y no recordaba el momento". "Yo salía con la bolsita de los mandados para ir a comprar el pan y mi viejo estaba hablando con él en la esquina y cuando lo vi le pasé como a 200 metros, obviamente. Y mi papá decía 'Vení, que el señor es fanático tuyo´", concluyó “La Sole” todavía asqueada por la experiencia.