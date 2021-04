Paris Hilton se confiensa: "Eso siempre será algo que me lastimará por el resto de mi vida"

Paris Hilton afirma que después de su video sexual quedó con estrés post traumático o TEPT. Recordemos que la cinta fue lanzada por su prometido de aquel entonces, el jugador de poker Rick Salomon, de 53 años, en 2004. la celebridad ha dicho al respecto: "Eso siempre será algo que me lastimará por el resto de mi vida".

Paris Hilton quien hoy es una influencer con más de 14 millones de seguidores en Instagram, tuvo que contener las lágrimas esta semana al recordar el hecho. “Fue una experiencia privada entre dos personas. Amas a alguien, confías en alguien y que tu confianza sea traicionada de esa manera y que todo el mundo esté mirando y riendo. Fue aún más doloroso para mí que esta gente pensara que hice esto a propósito, me mató ", aseguró añadiendo: "Todavía me produce trastorno de estrés postraumático hablar de ello".

Imagen: El Mundo

A lo que luego agregó: “Siempre está ahí en el fondo de mi mente. Cuando sucedió, la gente fue muy mala conmigo. La forma en que me hablaron en los programas de entrevistas nocturnas y en los medios de comunicación, para ver las cosas con mi familia, fue simplemente desgarradora. Lloraba todos los días, no quería salir de mi casa, sentía que mi vida había terminado ".

Luego continuó: "Siempre había admirado a estas mujeres increíbles como la princesa Diana y sentí que cuando él me hizo eso, me quitó todo eso y la gente nunca me miraría de la misma manera". Esto dijo Paris Hilton a Page Six, mostrándose muy molesta y arrepentida por lo sucedido.

Paris actualmente tiene 40 años y está muy enamorada de su novio Carter Reum, con quien planea casarse y tener muchos hijos, y del que está profundamente enamorada. Cuando él le propuso matrimonio ella comentó: "Empecé a temblar y llorar porque estaba muy emocionada, muy feliz".