La otra cara de "El Chavo del 8" parte 2: Triángulos amorosos y batallas legales

El Chavo del 8, programa televisivo producido por Televisa, es uno de los más popular a nivel internacional a pesar de haber pasado 48 años desde su estreno .Esto se debe a que logra segur consiguiendo las risas de todos y hasta renueva su público ya que múltiples generaciones aclaman al programa producido por Roberto Gómez Bolaños ,también conocido como Chespirito. Si bien el programa de televisión mexicano, perteneció al ámbito de la comedia; esta cómica serie televisiva también tuvo su lado obscuro.

Comenzado por el triángulo amoroso producido por el romance ocurrido entre madre e hijo y posteriormente también el mismísimo Chavo, aunque estos eran solo sus personajes. Fuera de las cámaras Carlos Villagrán y Florinda Meza tuvieron un relación; este romance entre compañeros habría ocurrido mientras Carlos se encontraba casado. Al parecer a Florinda Meza le gustaban los hombres casados ya que posteriormente se involucró con Chespirito y habría sido ella sido la culpable de la separación de Bolaños de su primera esposa, con quien tuvo seis hijos .

Meza al respecto declaró en una entrevista que ella tenía una pareja formal, y cuando Chespirito lo notó comenzó a cortejarla. Además la actriz contó que él andaba con muchas mujeres, y se lo reclamaba, pero él insistía en que Florinda Meza era su mujer ideal. Cuando ella accedió, le dijo que no quería ser una más, sino la mujer de su vida. Finalmente Florinda lo consiguió ya que hasta el último de sus días Bolaños estuvo a su lado; sin embargo después de la muerte del actor, Florinda declaró el no ser querida por ser la persona fuerte de la relación. “Decían que yo no lo dejaba hablar, que no sé cuánto, pero en Televisa también, porque quien decía las cosas incómodas era yo, como el hecho que le pagaran una miseria de exclusividad comparado con lo que le pagaban a otros actores”.

María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a “La Chilindrina”, contó que cuando Chespirito decidió que era el fin del Chavo no les avisó a los actores, por lo que ella le reclamó y le informó que seguiría con su personaje. Sin embargo, Bolaños se negó y aclaró que ninguno de los actores continuaría con sus personajes, por lo cual Mará Antonieta respondió argumentando que La Chilindrina existía desde antes de El Chavo.

Imagen Meganoticias

Tras el aumento de la discusión, María Antonieta buscó a Azcárraga Vidaurreta, empresario mexicano que construyó un conglomerado de entretenimiento, para pedirle que se desarrollaran proyectos con La Chilindrina. De estos proyectos ya habían pilotos los cuales nadie había querido desarrollar siendo estos apoyados por el empresario apoyó pese a la negativa de Gómez Bolaños. Finalmente La actriz se salió con la suya ya que posee los derechos del personaje, los cuales ganó luego de una dura batalla legal con Chespirito que duró 12 años. Por esta razón, la Chilindrina no aparece en la caricatura animada que lanzó su hijo, Roberto Gómez Fernández.

.