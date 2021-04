Kardashians y Tyson: Famosos que no le temen a lo salvaje y lo adoptan como mascota en su propia casa

Una mascota es aquel animal doméstico el cual convive con los seres humanos. Al decir doméstico nos referimos a un animal propio del hogar o casa de un humano ya que las condiciones de vida son aptas para este. Sin embargo, algunos famoso fueron más allá de lo común y decidieron domesticar y adiestrar animales los cuales no suelen vivir en una casa de ciudad. No obstante al parecer la relación entre las celebridades y el animal si funcionó ya pudieron adaptase a las condiciones necesarias como es el caso de las Kardashian quienes poseen una mascota propia de jungla.

Comenzando por Mike Tyson, ex boxeador profesional estadounidense apodado como "Iron Mike" para luego convertirse en "The Baddest Man on the Planet ". Tyson quien es considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos al parecer se tomó muy en serio lo de convertirse en un animal cazador y salvaje ya que de echo adopto a uno de ellos. Mike, quien además tiene el récord como el boxeador más joven en ganar un título de peso pesado, extrañamente decidió adoptar en su hogar a un tigre. Siempre se die que las mascotas se parecen a su dueño y este es el caso; esta peculiar mascota le costó al boxeador aproximadamente 4,000 dólares.

Continuando por las celebridades con mascotas peculiares nos encontramos con una mascota un poco más común, o al lo menos no tan salvaje y peligrosa. Es el turno Megan Fox ,actriz y modelo estadounidense la cual adoptó a un tierno cerdito. Megan quien se hizo popular por su papel en la saga de películas “Transformers” dio un giro a su vida al decidir adoptar un cerdito ya que el gran amor que este le provocó generó que la actriz decidiera volverse vegetarían y jamás volver a comer carne.

Otra celebridad que se dejó llevar por su papel fue Kristen Stewart quien decidió adoptar a un animal salvaje. Kristen es una actriz y cineasta estadounidense la cual saltó al estrellato por su papel principal como Bella Swan en la serie de películas “The Twilight Saga” traducida como “Crespúsculo” la cual recaudó más de $ 3.3 mil millones en todo el mundo. Tal vez fue la inmensa fama de su película la cual llevo a Kristen a querer tener parte de la escenografía en casa. Fue así como a actriz mejor pagada del mundo en 2010 y 2012 decidió adoptar nada más y nada menos que un salvaje lobo para que viva en su hogar.

Imagen Pinterest

Por último tenemos a las escandalosas Kardashians quienes nunca dejan de ser el centro de atención debido a sus divertidas ocurrencias .En esta ocasión las Kardashians decidieron seguir aumentando la familia preo esta vez con una nueva mascota la cual es muy inteligente. Fue así como las protagonistas de su propio reallity “Keeping Up With The Kardashians” adoptaron a un simpático chimpancé el cual se comporta educadamente ya que se lo nota muy bien adiestrado.