TikTok: el video de Luis Miguel besando a una reportera causa furor nuevamente

A menos de dos días del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, la algarabía por la figura del “Sol de México” se ha multiplicado nuevamente en las redes sociales y su imagen vuelve a subir a la cresta de la ola. La serie éxito de Netflix fue en gran parte una de las razones del resurgir de la carrera del cantante mexicano de 50 años.

El video que se viralizó durante los últimos días en la red social TikTok está basado en un registro de una entrevista del año 1992 entre la periodista Marina Vollman y artista azteca durante una visita al país. “Como cuando quieres poner nervioso al entrevistado… Pero el entrevistado es Luis Miguel” dice el texto que se puede leer en el video compartido por el usuario @danielhdez1615.

En el mencionado videoclip se puede ver a la entrevistadora muy acaramelada y lanzada frente a un joven Luis Miguel de 22 años. “Micky no puedo creer tenerte al lado mío” comienza Vollman mientras el también productor musical revolea los ojos. “Reina yo te voy a decir una cosa”, se ríe él.

Marina lo entrevistaba para el programa "VideoMatch". “¿Me puedo apoyar así?”, pregunta la comunicadora y él rápidamente le contesta: “Tú te puedes apoyar como creas conveniente”. El momento culmine del video es cuando sin pudor la reportera le declara su amor a Luis Miguel: “Es que me volví loca. Me terminé enamorando de vos. Te vi acá en el escenario… Me morí de amor cuando cantaste No sé tú”.

Fuente: EFE

El videoclip que termina con un beso y pidiendo a Micky que “apague la cámara” el camarógrafo se llenó velozmente de likes, comentarios y reproducciones en TikTok.