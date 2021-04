Indignante: Alex Rodríguez planeaba cortar con Jennifer Lopez antes de que ella lo supiera

Jennifer Lopez, también conocida por su apodo JLo, a conmocionado al mundo al recientemente anunciar su separación de su ex pareja Alex Rodríguez. La cantante, compositora, actriz y bailarina; llevaba un par de años saliendo con el deportista, pero al parecer todo tiene un final y este estaba previamente anunciado.

Lopez quien se convirtió en la actriz latina en ganar más de un millón de dólares por una película, hace un tiempo que mostraba señales de que su relación con Alex Rodríguez estaba por terminar. Rodríguez es un ex campo corto y tercera base de béisbol profesional estadounidense quien actualmente se despeña como hombre de negocios y filántropo. Fue en uno de sus negocios en el cual se denoto que la pareja estaba próxima a terminar ya que JLo no estaba incluida en estos planes.

La pareja de Jennifer Lopez y Alex había anunciado en marzo de 2019 su compromiso. Pero al parecer la relación no era tan fuerte como se esperaba ya que tan solo en dos años la relación comenzó flaquear. No obstante, un claro indicio de esto fue que cuando Rodríguez decidió convertirse en propietario de un equipo de la NBA demostró que López ya no formaría parte de su vida al no incluirla en los acuerdos.

Días antes de que Alex Rodríguez y Jennifer confirmaran su ruptura, se rumoreaba que el ex deportista de los “Yankees” estaba finalizando los trámites de un contrato para comprar a un equipo de baloncesto profesional estadounidense. Este equipo sería “Timberwolves” de Minnesota y el trato lo llevaría a cabo con su amigo Marc Lore en lugar de hacerlo con Lopez.

"Estaba claro que se habían separado cuando ella no estaba en el acuerdo de los Timberwolves como lo estaba en la oferta de los Mets; tal vez no quería mudarse a Minnesota", dijo una fuente cercana a Rodríguez al portal “Six Page”,

Imagen: CNN Español

Recordemos que anteriormente Rodríguez habría intentado llevar a cabo un trato con los “Mets” de Nueva York en el cual sí estaba incluido el nombre de Jennifer Lopez. En este caso si Alex se volviera copropietario de los “Timberwolves”, este se encontraría en Minneapolis, muy lejos de Lopez. Quizás los diferentes intereses laborales y comerciales habrían sido la última gota que rebalsó el vaso de la fallida relación. Una fuente cercana a Rodríguez dijo que había sido complejo el proceso de división de sus los intereses comerciales que JLo y Alex mantenían en conjuntos. Este proceso llevaría ya más de un mes en “A.Rod Corp” lo que haría las cosas más difíciles.