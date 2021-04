Tyson irrumpió en un combate de wrestling y desmayó a un luchador con un brutal derechazo

Mike Tyson se subió de nuevo al ring. Por tercera vez apareció en el All Elite Wrestling. Su última presencia fue en mayo cuando todavía no se permitía la presencia de aficionados en este tipo de veladas. El excampeón mundial de pesos completos hacía de compañía de uno de los luchadores, como invitado especial en la función estelar de AEW Dynamite.

Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, en determinado momento Cash Weeler irrumpió en el lugar para tratar de intervenir en el duelo de gladiadores, pero armado con con bate. Tras percatarse de la presencia de Mike Tyson, arremetió en su contra para intentar darle un golpe, y en una muestra de velocidad, sumado a su fuerza, el exboxeador lo dejo viendo estrellitas.

Las imágenes son impactantes. "Caos asegurado", escribieron en una de las cuentas oficiales del programa donde difundieron el video. Al final del combate se anunció que se unirá a The Inner Circle –el stable compuesto por los luchadores Jericho, Ortiz & Santana, Jake Hager y Sammy Guevara– como un miembro honorario, un cierre perfecto para lo que fue la victoria de Chris Jericho sobre Dax Harwood de The Pinnacle.

Desde su regreso a los cuadriláteros para una exhibición ante Roy Jones Jr, el excampeón del mundo en los pesos completos, volvió al centro de los reflectores, luego de años en rehabilitación a causa de sus adicciones. Ahora en una versión nueva del chico más temido del boxeo en la década de los 90, ha vuelto a ser el showman que los caracterizó durante año.