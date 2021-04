The Crown: esto opinaba el príncipe Felipe sobre la serie

Una de las series éxito de Netflix es sin duda “The Crown”. La misma relata la vida de la Familia Real británica, aunque no es una biografía autorizada y su producto generó algún malestar en los miembros de la realeza, incluyendo el príncipe Felipe.

Uno de los miembros reales que más mostró su enojo ante la producción de “The Crown” fue el príncipe Felipe quien se manifestó muy enfadado con un capítulo en particular. Según aseguró la reconocida biógrafa de la reina Isabel II, Sally Bedell Smith, la escena donde el Príncipe Andreas de Grecia, padre de Felipe, culpó a su hijo por la muerte de su “hija favorita” fastidió de gran manera al Duque de Edimburgo. La mencionada autora indicó que la verdadera historia es que la Princesa Cecilie sí tuvo un accidente aéreo, pero cuando estaba por ir a una boda y no a ver su hermano menor (Felipe).

También, Sally Bedell señaló que tanto doña Isabel como su marido se negaron a ver la controversial serie de Netflix, aunque la información de cada capítulo les fue notificada a ambos. “Lo que le han hecho a su reputación, ahora que él ha muerto, se vuelve mucho más grave” apuntó Smith. Por otra parte, el investigador real Hugo Vickers marcó que para Felipe fue un mal trago ver que lo habían caracterizado como un mujeriego.

Fuente: Instagram The Crown

“Es muy desafortunado que hayan hecho una caricatura del príncipe Felipe y que no lo mostraran nunca haciendo algún tipo de trabajo” y “Fue una representación cruel y profundamente injusta” expresó Hugo al sitio a Mail on Sunday.

Fuente: Instagram The Royal Family

Por último, el actor que dio vida a Felipe, Matt Smith, durante las dos primeras temporadas de “The Crown” confesó en 2017 al sitio 'The Guardian' la respuesta que recibió del mismo Duque al preguntarle si había visto algún capítulo de la serie. Tras mirarle con mala cara le arrojó el consorte: "No, no seas ridículo". Smith asistió a una cena ofrecida por la reina de Inglaterra y su esposo en ese entonces.