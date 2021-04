Máxima se lo prohibió: el deseo de la princesa Alexia que su madre no le dejó concretar

La princesa Alexia es la hija de la reina Máxima y el rey Guillermo que más dolores de cabeza les ha causado, hasta ahora. Ha sido fotografiada fumando y tiempo atrás se filtró un video de la adolescente en el que se la escuchaba insultar luego de perder sus bastones para esquiar en la nieve.

Es la más coqueta de las hijas de los soberanos de los Países Bajos y es aficionada a la equitación, al hockey, el canto y la guitarra. En más de una oportunidad se la ha catalogado como la más fashionista de la Casa Real holandesa y en redes sociales ha manifestado su gran deseo de ser modelo.

Getty

Sin embargo, este no es el único anhelo que tiene la princesa. Dos años atrás, cuando tenía 13 años le pidió a su madre que le permitiera participar en el reality musical de televisión The Voice Kids. Máxima no accedió al insistente pedido y le prohibió que lo hiciera.

Esto lo afirma Marc van der Linden, uno de los periodistas especializados en la realeza de Holanda. El reportero también asegura haber tenido la posibilidad de escuchar a la quinceañera cantando un tema de Alicia Keys en un video y que tiene un gran talento musical, al igual que su hermana Amalia.

Reuters

El año pasado se filtró un clip de TikTok de la princesa "más rebelde" cantando con sus amigas una canción de la cantante Flo Milli, que incluye en sus letras insultos y una forma despectiva de referirse a las personas afrodescendientes, y se armó un gran revuelo. Por este motivo, los reyes se encargaron de que no quedara ningún rastro de las imágenes en la web.