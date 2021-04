Hábitos de millonarios que los llevaron al éxito: los casos de Facebook e IKEA

Los millonarios son aquellas personas cuya riqueza es igual o superior a un millón de unidades monetarias, pudiendo esta encontrarse repartida en bienes o cuentas bancarias. La mayoría de estas personas, lograron su éxito al ser propietarios de grandes empresas o al inventar ideas revolucionarias logran millones de ventas en el mundo. Sin embargo, algunos de ellos cuidan su dinero a pesar de poder tenerlo todo y esto lo hacen con ciertos hábitos de ahorro tal como lo hace el creador de Facebook.

Mark Zukerberg es un millonario muy popular y reconocido a nivel mundial por ser el creador de nada más y nada menos que Facebook, una red social de alcance internacional. Si bien, los fundadores de Facebook inicialmente limitaron la membresía a los estudiantes de Harvard; posteriormente, la membresía se expandió a Columbia, Stanford y Yale , luego a varias otras universidades en los Estados Unidos y Canadá, y finalmente a estudiantes de secundaria. No obstante la red social se hizo tan popular que desde 2006, cualquier persona que afirme tener al menos 13 años puede convertirse en un usuario registrado de Facebook, aunque esto puede variar según las leyes locales.

A pesar de que Zukerberg es conocido en todo el mundo, Mark no es para nada un millonario excéntrico. El creador de Facebook acostumbra a vestir con la misma camiseta gris y pantalones vaqueros, ya que según Mark esto le evita el perder tiempo por las mañanas al no tener que elegir entre sus prendas de ropa. Además de ello, cuando Zuckerberg se casó, realizó una pequeña ceremonia en el patio trasero de su casa y luego fueron a cenar a McDonald's. No conforme con ello, Mark conduce un Volkswagen Golf GTI sexta generación, un automóvil bastante económico si se tiene en cuenta que su fortuna está valorada en 51.500 millones de dólares.

Por otro lado tenemos a Ingvar Kamprad dueño de Ikea, un conglomerado multinacional sueco. Esta empresa diseña y vende muebles listos para ensamblar, electrodomésticos de cocina y accesorios para el hogar, entre otros bienes de utilidad y ocasionalmente servicios para el hogar. Un dato poco conocido es que Ingvar fundo IKEA a sus tan solo 17 años logrando conseguir que la empresa crezca tanto que IKEA ha sido el minorista de muebles más grande del mundo desde 2008.

Imagen: CNN Español

Ingvar Kamprad es probablemente uno de los hombres millonarios menos conocidos en el mundo; sin embargo seguramente alguna vez te has sentado o has utilizado uno de sus muebles sin siquiera saberlo. No obstante, si alguna vez visitaste Suecia es aún más probable que hayas compartido el autobús con él. Si bien Kampard posee una fortuna estimada en los 39.300 millones de dólares, él no es para nada excéntrico ya que vuela siempre en clase turista o económica y además de ello, cuando tiene que trasladarse a algún lugar en el que no puede utilizar el autobús, el maneja en un antiguo Volvo .