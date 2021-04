Altercado real: mujer engañada busca acciones legales contra el Príncipe Harry

El príncipe Harry, Duque de Sussex , es uno de los miembro de la familia real británica que causa más escándalos en el último tiempo. El hijo menor de Carlos, Príncipe de Gales y de Diana de Gales , es sexto en la línea de sucesión al trono británico por lo cual se ha dado el lujo de llevar una vida un poco más normal. Sin embargo, el escándalo lo persigue ya que una mujer asegura estar comprometida con él y haber sido engañada.

El hijo de Diana de Gales ha sido acusado y demandado por una abogada india ya que esta asegura haber sido embaucada por Harry. Palwinder Kaur declara que el duque de Sussex se habría puesto en contacto con ella a través de las redes sociales hace un tiempo atrás donde habrían entablado una relación de amistad. Si esto fuese verdad, el duque debió hacerlo a través de una cuenta falsa ya que recordemos que la realeza no posee redes sociales.

La mujer india afirma que durante una de sus supuestas habituales conversaciones con Harry, este le declaró su interés y su supuesto deseo de casarse con ella. Es por ello que Kaur se siente ultrajada ya que según ella fue engañada y traicionada por el duque. Posteriormente al notar que los supuestos planes de bodas nunca se concretaron y jamás se llevarían a cabo, la mujer india decidió tomar acciones legales contra el hijo menor de Diana.

Luego continuando con su historia, Kaur presentó una declaración en el Tribunal Superior de Haryana, en la India, en contra del Harry. Por otro lado al parecer dicha mujer estaba muy obstinada y decidida a casarse con el duque ya que pidió a la corte que la policía arrestara al príncipe Harry para así poder casarse de inmediato. No conforme con ello, Kaur decidió ir más allá en el asunto y entrometerse con la familia Real. Fue así, que la mujer le habría enviado mensajes al Príncipe Carlos, padre de Harry, para informarle del supuesto compromiso entre el duque y ella.

Imagen: Hola

No obstante, la historia de Kaur fue desestimada por Arvind Singh Sangwan y el juez calificó las declaraciones de la mujer como «nada más que la fantasía de un soñador sobre casarse con el Príncipe Harry». Las autoridades determinaron que Kaur fue víctima de un engaño. Una investigación realizada logró que el tribunal determinara que su supuesto «Príncipe Harry» era un impostor que trabajaba en un cibercafé en una aldea en el estado norteño de Punjab. No podemos negar que la mujer india fue engañada aunque esta vez no fue obra de la realeza.