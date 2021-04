¿Lo sabías?: este es el origen del nombre del Chapulín Colorado

El Chapulín Colorado es uno de los destacados personajes que creó Roberto Gómez Bolaños. El superhéroe era más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga y tenía como escudo un corazón. En 1970, tuvo su primera aparición en la pantalla chica a través de un segmento en un programa y tres años después tuvo su propio ciclo televisivo. Fue el primer programa de la TV mexicana que se vendió al exterior.

Algunos meses atrás, el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, brindó en una entrevista algunos detalles del personaje que se ganó el cariño y la admiración de miles de televidentes por su astucia y valentía. Son varias las generaciones que recuerdan con cariño la icónica frase que le daba el pie para hacerse presente delante las cámaras. "Y ahora, ¿quién podrá defenderme?", se escuchaba decir a alguno de los actores para que él hiciera su entrada triunfal.

Gómez Fernández reveló que existen varios mitos en torno al verdadero nombre del personaje y recordó un capítulo en el que el Chapulín Colorado es interrogado en un juicio en el Lejano Oeste. Allí, se lo obliga a indicar su nombre debido a una serie de "formalismos" en el procedimiento judicial.

"Me apellido Colorado porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto, él creo que era primo segundo de Juan Colorado y sobrino nieto de Chucho el Roto. Y me llamo Chapulín porque mi padrino era entomólogo, es decir, él estudiaba y coleccionaba insectos. Entonces él había seleccionado los nombres de cuatro insectos para ver cuál me ponían, los escribió en sendos papelitos y los depositó en un sombrero. Luego pidió que una mano inocente sacara el papelito adecuado, la mano inocente sacó el papelito y que bueno, que la suerte determinó que escogiera el papelito donde estaba escrito la palabra Chapulín... Mi madre se apedillaba Lane", cuenta en la grabación.

Sin embargo, el hijo del querido artista mexicano señaló que aún investigan si el personaje dijo la verdad y creen que fue una mentira para salir del aprieto en el que estaba inmerso.