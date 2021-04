Ivana Nadal sacudió la red con una increíble sesión de fotos

Hace unas horas, Ivana Nadal compartió una serie de osadas fotografías en las redes sociales que deslumbraron a gran parte de sus miles de seguidores. En la misma se puede ver a ex conductora de “Escape perfecto” desplegando toda su belleza en el baño de un lujoso hotel.

“Esas marcas en mi piel que tanto tiempo me hicieron dudar de mi valor... Quizás pocos lo saben, pero mi despertar espiritual tuvo muchísimo que ver con mi cuerpo. Con mi físico, con mi envase como tal. No lo sabía pensar de otra manera. Hasta que entendí que es MI TEMPLO. El lugar donde habita mi alma, mi universo👁” inició con su extenso mensaje Ivana para acompañar sus recientes pics en Instagram.

“Alguna vez te lo planteaste? Alguna vez le agradeciste a tu cuerpo por darte la capacidad de existir en este plano terrenal? Alguna vez te abrazaste? Te hablaste con amor? Con compasión? Si todavía no te animaste, HACELO. El amor propio empieza por ACEPTARTE. Todos necesitamos sanar heridas para saber amar. Si no soltás los dolores, no vas a tener lugar para los momentos de felicidad, de placer, de disfrute, de AMOR. De conexión con tu realidad, esa que creas paso a paso” continúo Nadal.

Fuente: Instagram Ivana Nadal



“NO SOS RESPONSABLE DE LO QUE PASA, PERO SI DE COMO ELEGÍS PROCESARLO. Sabes porque? Porque a partir de eso, elegís como vibrar y que devolución darle al universo. Que mensaje querés darle a la madre tierra? AGRADECIMIENTO O QUEJA? Vos elegís y a partir de ahí, comenzás a convertirte o no, en un creador🙌🏾👁✨ No es lógica, es SENTIR. No lo analices, VIVILO. Experimenta tu propia realidad, tu propia capacidad de SER✨ Te amo, que tengas una maravillosa vida🙌🏾🙋🏽‍♀️💜” finalizó Ivana Nadal.

Fuente: Instagram Ivana Nadal

Una vez más, la controvertida presentadora de televisión y modelo compartió un extenso mensaje para sus millones de fanáticos. Su publicación se llenó velozmente de likes y mensajes de parte de sus followers.