El tremendo look de Sol Pérez que se llevó todas las miradas en la red

Pocos días atrás se generó un gran revuelo al darse a conocer en los medios la cantidad de figuras argentinas que cobran por el envío de saludos a sus fanáticos. Las cifras son en dólares y muchos recibieron grandes críticas. Por su parte, Sol Pérez, quien no se encuentra dentro de este listado de celebrities, habló sobre el tema.

"Si no me equivoco me llegó la propuesta pero no, no. No es para mí", reconoció en diálogo con Matías Martin en el programa Todo Pasa.

"Yo soy más de que me paran por la calle, me piden un saludo y lo mando. No me iría tanto con el que lo pide por la aplicación, lo cobro, y el que me lo pide por la calle, no. No tendría ahí un equilibrio. Pero tampoco me sentiría cómoda poniendo mi cara y diciendo ‘te cobro un saludo’. Siento que laburo gracias a la gente, entonces cobrar un saludo…", explicó.

Y continuó: "No me parece mal que cada uno haga lo que le parezca y se maneje como quiera. Más si lo dona. Me parece bien. Cada uno tiene la libertad de actuar como quiera. Yo no me siento cómoda en eso de poner mi cara y decir te cobro un saludo, ¿quién soy? Un saludo mío de 50 dólares, 100 dólares, no, no…".

Sol es una de las figuras argentinas que tiene miles de seguidores en sus redes sociales y seguramente, muchos de ellos pagarían por tener un saludo personalizado de ella. Sin embargo, prefiere mantenerse al margen. En su cuenta de Instagram sus fanáticos la llenan de halagos y 'me gusta' cada vez que comparte algo.

Ahora, en su más reciente publicación se llevó las miradas de todos los usuarios con su outfit. "Tremendo este look. ¿Cómo arrancaron la semana?", redactó junto a una serie de instantáneas en las que se la ve posando contra la pared. La publicación, hasta el momento, superó los 100 mil likes.