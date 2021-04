Al sol, Mala Rodríguez presume su figura y levanta la térmica de la red

El éxito de Mala Rodríguez parecer ser mayor cada día que pasa. Su particular estilo aflamencado a la hora de cantar es capaz de atravesar cualquier pantalla y calar bien hondo en el corazón del más insensible. Para sorpresa de sus fanáticos, recientemente confesó que no le gusta ver series adolescentes pero, sin embargo, es fanática de Merlí.

"Me parece muy entretenida. Los personajes me gustan mucho. Me vi las tres temporadas, y me gustó mucho que haya diferentes problemas en distintos tipos de personas y que todo estuviera mezclado con la filosofía. Es muy divertida", comentó la artista en una entrevista con El Mira.

Reconoció que el protagonista, interpretado por Francesc Orella, es su personaje favorito. "El profesor protagonista me encanta. Primero, porque está interpretado por un gran actor, y también me gusta que le quieres odiar y luego te das cuenta de lo amable que es. Te hace dudar y eso me parece muy atractivo", indicó.

Además destacó: "Es porque habla de filosofía, básicamente. Eso es lo que me cautivó, que plantea muchos dilemas éticos. Me pareció guay por eso. Y también porque mostraba a los personajes de un modo muy cercano y real".

Mala es una gran fanática de la lectura y la filosofía, pruebas de ello hay en su cuenta de Instagram donde suele compartir contenido diariamente y en muchas de sus publicaciones acompaña sus grandiosas fotos con llamativas frases. Ahora, en su último posteo acaparó todas las miradas con su hermosa figura al sol.

"Termodinámica", redactó junto a dos postales que se llenaron en pocos segundos de halagos y miles de likes.