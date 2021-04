Asombroso test: conoce qué dice de tu personalidad en pocos segundos

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo y hay para todos los gustos. En pocos segundos brindan asombrosos resultados que dejan maravillados a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de tu persona.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo vea. Allí estarán todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Mano: eres alguien muy inconformista. Con frecuencia buscas nuevos desafíos para ponerte a prueba. Detestas estar sin nada que hacer y por ello buscas diferentes actividades. La zona de confort no es para nada lo tuyo. No soportas discutir con la gente y por ello, antes que confrontar prefieres huir. No te privas de hacer absolutamente nada porque consideras que la vida es una sola. Vives tus días como si fueran el último. No guardas rencor y eres muy bondadoso y amable con todos.

Getty Images/iStockphoto

Cabeza: eres una persona que se destaca por su perseverancia. Sabes muy bien lo que deseas en la vida y cuando algo se mete en tu cabeza, nadie puede hacerte cambiar de opinión. Eres muy equilibrado, meticuloso y súper cuidadoso con absolutamente todo. Nunca tomas una decisión de manera impulsiva, al contrario, te tomas bien tu tiempo para analizar cada detalle y no cometer ningún error. Nada está librado al azar en tu vida.