Al ritmo de Britney Spears: Charli D’ Amelio volvió a conquistar TikTok

Una nueva polémica se generó en torno a Charli D’ Amelio y la estrella de TikTok, Ellie Zeiler. Desde que se catapultó a la fama internacional Ellie ha vivido en las sombras de la principal tiktoker del planeta, recibiendo comparaciones de manera constante.

Ellie lanzó recientemente su propia bebida matcha llamada “The Ellie”. Las críticas surgen a raíz de que Charli lanzó en septiembre de 2020 su propio café frio en Dunkin 'Donuts llamado “Charli”. Tras la publicación de Zeiller muchos fueron los followers que dejaron sus mensajes haciendo hincapié en las similitudes de las estrellas de TikTok.

"El Ellie, ¿quieres decir como el Charli?", “Está bien, en realidad está copiando a Charli ahora. ¿Primero el estilo, ahora la bebida? Charli literalmente hizo que le hicieran una bebida llamada 'Charli', ahora es 'Ellie” y “¿El Ellie? Por favor sea original al menos " fueron algunos de los comentarios recibió Zeiller por parte de sus seguidores.

Hubo un mensaje particular que Ellie no dejó pasar y decidió contestar: “Addison Rae y Charli mezclados”, y su respuesta no se hizo esperar: “Me parezco a Ellie Zeiler” y “Ellie. Mi nombre es Ellie. Por favor”, tratando de reforzar su imagen propia.

Fuente: Instagram Charli D' Amelio y Ellie Zeiler

En las últimas horas, Charli D' Amelio publicó un nuevo video a su cuenta oficial de TikTok que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En el mismo se puede ver a la celebridad de Internet realizando una difícil coreografía de baile, en compañía de una amiga y con la canción de “Gimme More” de Britney Spears sonando de fondo. Este post rápidamente se viralizó en la popular aplicación de origen china llenándose de likes, comentarios y reproducciones.