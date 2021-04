Terminante decisión: una estrella de los Patriots anunció su retiro de la NFL

Julian Edelman, tres veces campeón con los New England, anunció su retiro de la actividad profesional. El receptor de 34 años, quien padece un problema crónico en una de sus rodillas y la semana pasada fue operado pero no pudo recuperarse totalmente, no continuará jugando luego de que esta tarde los Patriots hayan anunciado que le rescindieron el contrato.

Edelman había estado contemplando el retiro recientemente y la terminación de su contrato fue un procedimiento administrativo del equipo hacia esa dirección. En mayo del 2019, firmó una extensión de contrato por dos temporadas y 15.5 millones de dólares que corría hasta la temporada del 2021. Con la baja del receptor, los Patriots obtienen 3.4 millones de dólares bajo el tope salarial.

"Nada en mi carrera llegó fácilmente y esto tampoco será fácil. Debido a una lesión sucedida el año pasado haré mi anuncio oficial sobre mi retiro del futbol. Es una decisión difícil, pero la correcta para mí y mi familia. Estoy honrado y orgulloso de retirarme como Patriot. Hay miles de personas a las cuales agradecer", manifestó en un video.

Y agregó: "Han sido los mejores 12 años de mi vida, ha sido un gran paseo, y no puedo olvidar a la Nación Patriot. Ustedes dieron la bienvenida a mi familia y a mí a una región que no conocíamos. Pero ahora, soy uno de ustedes. Los dejaré con dos palabras: 'Foxboro forever'".

La baja de plantilla de Edelman deja a N'Keal Harry, Jakobi Meyers, Gunner Olszewski y a los recién firmados Kendrick Bourne y Nelson Agholor como los receptores abiertos principales en New England. Edelman llegó a la NFL como recluta de séptima ronda en el Draft 2009 de la NFL, luego de jugar como quarterback en Kent State.