Marcelo Tinelli cuenta cómo fue ver a la madre de sus hijas mayores internada

Si hay algo que el conductor de Show Match, Marcelo Tinelli, ha sabido hacer a lo largo de su vida, es que siempre ha terminado en buenos términos con las madres de sus hijos. Marcelo Hugo Tinelli nació en San Carlos de Bolívar, Buenos Aires, Argentina; el 1 de abril de 1960. Padre de Candelaria y Micaela, hijas de Soledad Aquino; Juana y Francisco Hijos de Paula Robles y Lorenzo hijo de Guillermina Valdés.

En una entrevista con Ángel de Brito, Marcelo Tinelli comentó días pasados como hace cuando va a visitar a la madre de sus hijas Mica y Cande Tinelli, Soledad Aquino. Es que cuando hay dos hijas de por medio y un pasado juntos, como cuenta el conductor, usa la estrategia de la risa como un bálsamo para mitigar el dolor y la preocupación que los une en estos momentos debido a la enfermedad de Soledad.

Soledad fue internada de urgencia hace unas semanas en la clínica La Trinidad de Palermo por una infección digestiva y úlcera del duodeno, complicada por una cirrosis hepática. Los días pasan y Soledad sigue complicada, mientras los médico hacen lo imposible por encontrar la medicación adecuada.

Esto contó el conductor de televisión en una entrevista que le dio al móvil del programa de “Los Ángeles de la Mañana” donde contó cómo hizo para hacer reír a la madre de Cande Tinelli, en una visita que realizó junto a su actual compañera Guillermina Valdés: “Anoche estuvimos y fue un momento muy gracioso porque me hago el que canto y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes”.

Imagen: BigBang News

A lo que luego agregó: “Le cantaba y nombraba a todos los cantantes que sé que no le gustan, los que para mí son los más grosos y ella me dice que son una grasada, como José Luis Perales, Manolo Galván, Julio Iglesias, Nino Bravo…” y añadió: “Hasta que llegó Coti y dijo ´enseñale a él quienes son los buenos cantantes´. Terminé cantando unas canciones impresionantes de Camilo Sesto. Se rieron mucho y fue un momento muy divertido”.

Imagen: Gente

Además de recurrir a la música como un modo de hacer humor para Marcelo Tinelli, les hizo acordar de la época en usaba medias blancas de toalla y remeritas blancas debajo de la camisa, a lo que todos respondieron riendo juntos.