Luis Novaresio se confiesa, ¿Cómo fue el día en que se hizo adulto?

Luis Novaresio, conocido periodista argentino, cuyo nombre real es: Luis Esteban Novaresio, nació en Rosario en abril de 1964. Es abogado, Psicólogo y periodista argentino, ha conducido varios programas de entrevistas sobre todo por la pantalla de América. Comenzó su carrera en Canal Tres Rosario a los 22 años. Luego se desempeñó en distintos medios de la ciudad de Rosario como FM Latina y Radio Río, hasta que en 1995 comenzó a conducir el programa 10 Puntos en Radio 2, AM 1230, todas las mañanas de 9 a 12.

Novaresio trabajó varios años más en radio tanto en su Rosario natal como en Buenos Aires. En 2004 comenzó a colaborar en los programas "Hora clave" de Mariano Grondona y "Pensando con Mariano Grondona" (en Radio 10). En 2009 en el programa de Grondona, Luis tuvo un pensamiento diferente del conductor con respecto a la extracción de sangre para hacer un ADN a los nietos, e hijos de desaparecidos; en este caso se trataba de Ernestina Herrera de Noble en una causa judicial que investigaba su identidad. Desde ese día, el co-conductor dejó de participar en Hora Clave. La periodista Sandra Russo lo atribuye a “Haber hecho preguntas molestas a una diputada de la Coalición Cívica”.

A partir de allí su carrera despegó y tomó el vuelo que hoy en día tiene. Anoche llegó como invitado a PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff y que se transmite por la pantalla de Telefe todos los sábados. Ante la pregunta del conductor sobre quien había tenido alguna vez un amor platónico, Novaresio respondió: “Esto sólo lo hago por vos”, y continuó diciendo: “Después yo vuelvo a América y me dicen que para qué hago estas cosas”, lo hizo para explicar que solo respondía por el aprecio personal que tiene por Andy.

Imagen: Instagram Luis Novaresio

Luego le preguntó al conductor: “¿Te acordás de Magnum?”, a lo que el conductor le respondió “Sí, claro, el de bigote tipo Aníbal Fernández”. El actor al que Luis reconoció como su amor platónico también es guionista y productor, se llama Tom Selleck, ganador de diversos premios entre ellos el “Globo de Oro” y el “Emmy”. Su verdadero nombre es Thomas William Selleck.

Imagen: Instagram Luis Novaresio

Luis Novaresio también explicó para su amigo Andy Kusnetzoff: “Fue un 16 de febrero, a los 16 años, en mi casa” cuando su mamá le dejó una carta diciendo que: “Ella iba a respetar mi decisión de vida, pero lo que más le dolía era que conmigo se va a terminar el apellido”. Y continuó diciendo: “Fue un mazazo, me sentí en el dilema de tener que elegir entre complacer un deseo materno o lo que yo quería hacer de mi vida. Ese día me di cuenta que me había hecho adulto”.