La felicidad de Flor Torrente con su nuevo enamorado

La relación de Flor Torrente y Guido Ignacio, ex de Mica Tinelli, avanza a pasos agigantados, tanto que dejaron atónitos a sus seguidores. Si bien los jóvenes se conocían desde 2019, fue en plena pandemia cuando tuvieron un acercamiento, al respecto Flor dijo: “Siempre tuvimos buena onda, pero nada más. El año pasado nos reencontramos y, no sé, pasó algo mágico: ¡Nos enamoramos! A veces las cosas suceden cuando tienen que suceder y no necesariamente en el primer encuentro”.

En este aspecto Flor Torrente, quien muestra toda su felicidad a su casi medio millón de seguidores a través de Instagram, reveló: “Nuestra primera cita fue a través de un Google Meet. Somos algo así como el ejemplo mismo del amor en tiempos de cuarentena. Después de algunas charlas virtuales nos animamos a encontrarnos en persona y la realidad es que ya no nos separamos más así que decidimos convivir bastante rápido”.

De esta manera la actriz dejó en claro que: “Los dos compartíamos el deseo de mudarnos a una casa, tener un jardín, mucho verde y conectar un poco con la naturaleza después de tanto tiempo de encierro. La verdad es que el 2020 fue un año tan difícil que encontrarnos fue un hermoso milagro”.

Imagen: Instagram Flor Torrente

A la pregunta de cómo va la convivencia Flor dijo que todo va muy bien hasta el momento, además expresó: “Enamorarnos en esta circunstancia es algo extraordinario y muy desafiante: nos conocimos en el encierro y hasta tuvimos COVID juntos”. Hace poco, para pascua la pareja apareció en un vivo de Instagram de Araceli Gonzales, Madre de Florencia.

Imagen: Instagram Flor Torrente

Finalmente dijo: “¡Fue todo muy intenso, pero funcionó! Más allá de esta realidad pandémica, nos complementamos bien y creo que eso es clave para que el vínculo fluya y se fortalezca. Además de amarnos mucho, claro”. Siempre sin filtro y muy sincera Flor Torrente conto lo contenta que está con esta relación.