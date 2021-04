La drástica decisión de Juana Viale que tiene a sus productores muy nerviosos

Recordemos que Juana Viale comentó hace ya un largo tiempo que no tiene celular y en aquella oportunidad dijo que estaba mucho más feliz, expresó: “Lo perdí y se extravió y ahora mi producción conmigo está a punto de una crisis de nervios”. A la pregunta de si no se había comprado otro Juana respondió: “No, no quise, si vuelvo tengo muchas ganas de volver al sapito, ese celular viejo que se abre y contesta nada mas que llamadas”.

Las declaraciones de Viale llaman poderosamente la atención si se tiene en cuenta que tan solo en Instagram posee cerca de un millón de seguidores. El pasado domingo Juana Viale volvió a hablar del tema y dijo: “Desde el 2 de enero no tengo teléfono móvil, ya voy a tener que tener, porque tengo que volver". A la pregunta de Gianina Latorre de cómo hace para vivir sin celular la conductora fue terminante: "Tengo teléfono de línea. En mi teléfono tenía todo, Instagram, face, todo, pero ahora no tengo nada. Las redes sociales las maneja mi hija, pero no me lee los mensajes. Me dice: 'leé los mensajes', y tengo como 3 minutos para leer todos los mensajes en su teléfono, porque no le gusta que agarre su teléfono y tengo que hacer todo rápido"

En la misma línea la panelista le pregunta de por qué no se comparaba otro a lo que Juana respondió: "Sí, estoy en proceso de volver a aceptarlo, porque yo ahora que no tengo (teléfono móvil) tengo una percepción distinta de la gente que me rodea o con la que me vinculo y el teléfono se volvió una extremidad más..."

Imagen: Instagram Juana Viale

Siguiendo con el tema Viale dijo: "Una cosa que se ve que estamos mal habituados o nos contaminamos un poco, es que la gente que llama a casa cree que sé quién es y yo no sé quién es... entonces me dicen 'hola qué hacés' y yo pienso 'ay quién será', y estiro la charla para ver si me doy cuenta...".

Imagen: Instagram Juana Viale

Juana Viale también contó que sus hijos la critican mucho por no tener celular y comentó: "Mi hija me critica bastante, me dice te estoy hablando y no me contestas... Bueno no se, me hubieras llamado antes a casa". Terminando con el tema manifestó: "Pero es verdad que el trabajo requiere del teléfono móvil, y la verdad es que vivimos en un mundo donde la noticia de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde ya es vieja... ahora soy fan de leer el diario los domingos, pero tranquila gente, ya voy a tener teléfono, pero sin WhatsApp, que me llamen".