Flor Peña sorprendió con un radical cambio en su cabello: "¿Qué tal?"

Flor Peña es una de las figuras argentinas que más activa está en las redes sociales. Diariamente sorprende con sus increíbles producciones de fotos y divertidos videos. Sus publicaciones no pasan por alto para nadie en la web y se llenan de comentarios y 'me gusta'.

Ahora, la conductora de Telefe sorprendió con un radical cambio en su pelo. "¿Qué tal si me hago un rosa?", escribió junto a la postal en la que se la ve con una increíble cabellera rosada. Sus fans no tardaron en darle el visto bueno y expresar todo su apoyo. "Me encanta", "Belleza", "Todo te queda espectacular. Hacete lo que tengas ganas cuando quieras, sos libre de prejuicios", "Bella de todas maneras", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Hoy, Peña se encuentra a la cabeza de uno de los programas más vistos de la televisión argentina en las mañanas, Flor de Equipo. A partir de hoy tendrá una nueva contrincante en la batalla por el rating: Mariana Fabbiani. "Somos dos mujeres fuertes y de la misma generación, desde el afuera nos van a imponer la competencia, ver quién gana la pulseada, que a veces tiene que ver con los días, a veces tiene que ver con que pegó más un tema que otro", indicó la actriz.

"Mariana es una conductora de hace años y quiero que nos vaya muy bien a las dos. La conozco, tengo mucha gente querida en común y creo que también podemos ofrecer cosas diferentes. Deseo que nos vaya bien a las dos", agregó en La Once Diez.

Por su parte, Fabbiani también habló sobre el tema. "Coincido totalmente, yo también espero convivir. Hoy lo que está en juego no es el ego de cada uno, sino la continuidad laboral de un montón de personas. La escuché a Flor cuando dijo eso y le escribí un mensaje. Me parece muy constructivo no estar enfrentadas desde la competencia. Ya nos conocemos todos y por suerte estamos de vuelta de algunas cosas. Aparte hay mucho respeto y cariño", señaló la conductora en una entrevista con Clarín.