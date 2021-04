EMOM: la efectiva rutina de 10 minutos para quemar grasa

Adelgazar y fortalecer tu cuerpo con ejercicios en casa y en sólo 10 minutos. Este entrenamiento corto de alta intensidad está basado en el método EMOM (Every Minute On The Minute), que consiste en realizar una serie de ejercicios en menos de un minuto, aprovechando el tiempo restante para descansar antes de comenzar la siguiente ronda.

Los ejercicios seleccionados son sentadillas, flexiones y abdominales, movimientos que puedes hacer en casa y con el que conseguirás disparar tus pulsaciones para maximizar la quema de grasas a la vez que fortaleces los grupos musculares más importantes de tu cuerpo.

Para realizarla, debes colocar un cronómetro con tiempo de 10 minutos. Al comienzo de cada minuto tienes que hacer 10 repeticiones de cada ejercicio y descansar por el resto del minuto. Cuando comienza el siguiente minuto, tienes una nueva serie de cada movimiento y no debes parar hasta que el reloj marque cero. Van dos ejemplos, toma nota.

Rutina EMOM para principiantes:

Minuto 1: 8-10 sentadillas con mancuernas

Minuto 2: 8-10 lagartijas

Minuto 3: 8-10 planchas con remo

Minuto 4: 8-10 saltos de sentadillas

Minuto 5: 8-10 abdominales

Entrenamiento EMOM intermedio a avanzado

Minuto 1:15 sentadillas con mancuernas

Minuto 2:10 lagartijas con remo renegado (derecha y luego izquierda)

Minuto 3:15 saltos de sentadillas

Minuto 4:15 abdominales

Minuto 5:10 burpees

Recuerda siempre realizarte chequeos médicos antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma. (GQ)