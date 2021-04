¿Con los vidrios arriba o abajo? Así se debe viajar en el auto durante la pandemia

Con la aparición de la pandemia de coronavirus han un surgido un número de dudas y cuestiones sobre la manera en cómo disminuir el riesgo de contagio. Cuando se viaja en un automóvil, por ejemplo, la costumbre que están teniendo las personas que viajan solas o acompañadas es bajar las ventanillas para permitir la circulación de aire y así lograr una buena ventilación.

Con el objetivo de descubrir si esta práctica de ventilar el interior del automóvil reduce el riesgo de contagio de coronavirus, la Universidad de Massachusetts Amherst se dio a la tarea de realizar una investigación.

Tras realizar una serie de pruebas reales a bordo de una automóvil y simulaciones de dinámica de fluidos por medio de computadora, la investigación sugiere que abrir las ventanas, junto con la entrada de aire fresco de las tomas de ventilación, se crea el mejor ambiente en la cabina para reducir el riesgo de contagio, ya que aumenta la ventilación.

Si no se pueden abrir todas las ventanas, lo recomendables es bajar una delantera y una trasera en lados opuestos. El aire que fluye alrededor de un automóvil crea una presión más baja en las ventanas delanteras en comparación con las ventanas traseras, así que, si se bajan las ventanillas delantera y trasera en lados encontrados, se crea una corriente de aire cruzado.

Debido a que lo mejor es obtener la mayor cantidad de aire exterior para mezclarlo con el aire que existe en la cabina del auto para luego expulsarlo, de nada sirve tener las ventanas abiertas y tener accionado el modo de recirculación del aire acondicionado.

Ahora bien, cuando se viaja con las ventanas cerradas, el estudio detectó que las partículas diminutas y potencialmente patógenas permanecen en el aire durante mucho tiempo sin asentarse, por lo que, si no se eliminan de la cabina, pueden acumularse con el tiempo y aumentar el riesgo de contagio. Si bien estas medidas no sustituyen al uso de una mascarilla mientras se está dentro de un automóvil, pueden ayudar a reducir la carga de patógenos dentro de la cabina de un automóvil. (Con información de AS Autos)