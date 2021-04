Asombroso test: lo primero que veas indica cuál es tu mayor miedo

Los test personalidad se convirtieron en los favoritos de los usuarios en las redes sociales en el último tiempo. Los asombrosos resultados que brindan en segundos dejan sin palabras a millones de personas. Existen de todo tipo: desde los más clásicos hasta los más insólitos.

Aquí te acercamos un nuevo reto con el que, de manera muy rápida y sencilla, podrás conocer aspectos de tu forma de ser que, tal vez, no conocías. Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a tu intuición. Lo primero que tu ojo capte guarda todas las respuestas. ¿Estás preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Guitarra: eres alguien que se destaca por ser muy extrovertido. Constantemente buscas adentrarte en nuevas aventuras y poner a prueba tus habilidades. No te gusta mantenerte en la zona de confort. Consideras que la vida es una sola y no te privas de absolutamente nada. Eres el verdadero alma de cualquier fiesta. Tu familia es lo más importante que tienes y un gran pilar en tu vida. Tu mayor temor es que algo les ocurra, por eso siempre buscas hacerlos felices.

Huevo y tenedor: eres una persona que tiende a sobresalir por su tranquilidad. No soportas que te den órdenes y detestas los malos tratos. Intentas evitar entrar en discusión con los demás por asuntos insignificantes y eres muy cordial y amable con todo aquél que se cruza en tu camino. Aunque no lo quieras admitir, le tienes miedo a la soledad y por ello buscas estar siempre acompañado.

Gallina: te destacas por tu gran poder de observación ya que nada se te pasa por alto. Tienes una gran memoria y guardas en ella los más ínfimos detalles de absolutamente todo. Eres algo obstinado y testarudo y rara vez te pueden hacer cambiar de opinión cuando algo se mete en tu cabeza. Tu mayor temor es no tener la razón y desconfías con frecuencia de la gente desconocida. Pocos conocen tus verdaderos sentimientos ya que no te muestras tal cual eres delante de todos.