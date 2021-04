Trabajos esenciales que fueron desapareciendo con el tiempo

Un trabajo es una actividad económica, medida del esfuerzo hecho por seres humanos, contrapuesto al capital. Es decir es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y mental las cuales tienen como objetivo, la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas recibiendo a cambio un pago por ello. Sin embargo hay algunos trabajos que en cierto momento parecían ser esenciales, se han vuelto obsoletos debido a los grandes avances tecnológicos.

Entre el listado de antiguos trabajos que actualmente no se realizan podemos encontrar a el de los despertadores. Los despertadores era ciertas personas cuya función era claramente la de despertarlas del sueño profundo para así comenzar su día. Su trabajo lo realizaban con portas y cerbatanas con las cuales tocaban las puertas y ventanas para despertar a la gente. Claramente este trabajo quedó obsoleto con la aparición de relojes, y actualmente con dispositivos móviles que incluyen entre sus funciones la de una alarma despertador.

Otra extraña profesión la cual ya no se lleva a cabo es la de cazadores de ratas. Estos animales siempre han sido despreciados por los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Esto se debe a que suelen tener consigo ciertas enfermedades peligrosas y además, con mucha facilidad estos roedores se vuelven una plaga. Es por ello, que antiguamente ciertas personas se dedicaban a su caza para así poder controlar las plagas en los pueblos, hoy en día este trabajo ya no se realiza de la misma manera.

Con los avances tecnológicos en cuanto a electricidad, también ha habido descenso en ciertos trabajos. Este es el caso de el “enciende farolas” el cual tenía la tarea de encender las farolas de una ciudad entera para así poder iluminar sus calles. Sin embargo con la aparición de la electricidad y posteriormente el alumbrado eléctrico este trabajo se facilitó enormemente ya que a través del interruptor se pueden encender o apagar las luces de toda la ciudad quedando obsoleta la necesidad de una persona que deambule por las calles para encender las luces .

Imagen: América Digital

Por último, entre los llamados vendedores ambulantes, encontramos aquel ex oficio de lechero. El lechero era aquella persona la cual se encaraba de distribuir y recorrer todo un pueblo para así repartir leche en las distintas casas .Esto se debía a que antiguamente no habían tecnologías de conservación y refrigerado de comida generado la descomposición de los lácteos de consumo diario como la leche. No obstante con la posterior creación de frigoríficos y heladeras, se volvió obsoleto el trabajo de lechero ya que la leche podía ser comprada en mercados en los cuales se las conservaba en una cadena de frío adecuada.