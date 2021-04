¿Te animás? El reto fitness que es furor y se volvió viral

El running es uno de los deportes más completos que existen, pero no todo el mundo es capaz de correr tantos minutos. Existen otros ejercicios para perder grasa que puedes hacer y no hace falta que salgas de casa si no quieres. Es más, ni siquiera es necesario que utilices material deportivo y esta rutina de ejercicios que se volvió tendencia en TikTok lo demuestra.

La protagonista del video es Carmen Iribarne, una "chica fitness" que tiene entrenamientos cortos en la red social (también en Instagram) inspirados en el HIIT, es decir, son cortos, pero muy intensos. Este, en concreto, supera el millón de reproducciones y más de 100 comentarios. Cuenta con cinco sencillos ejercicios que debes realizar, como mínimo, en dos oportunidades:

Sentadilla con elevación de rodillas: 20 repeticiones Salto estrella con sentadilla: 30 repeticiones Zancadas con salto: 20 repeticiones Escaladores: 40 repeticiones Medio burpee con jumping hack: 10 repeticiones

Recuerda siempre realizarte chequeos médicos antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma. (Women's Health Magazine)