El día que Soledad Fandiño rechazó a una super estrella de Hollywood

A Soledad Fandiño la podemos ver todas las mañanas en un programa matutino por la pantalla de América, la actriz mantuvo una relación de siete años con René (Residente) de “Calle 13”, se conocieron por medio de las redes sociales, se enamoraron y todo comenzó. Luego se fueron juntos a vivir a Estados Unidos allí vivieron durante 7 años y fruto de ese amor nació Milo el hijo de ambos. En 2018 se separaron.

Actualmente la ex esposa de Residente conduce, el programa “Es por Ahí” junto con Guillermo Andino todas las mañanas. En una suerte de juego ya que era su cumpleaños, sus compañeros de equipo le realizaron una especie de entrevista donde contó muchas cosas de su convivencia con René y su experiencia de vivir en un lugar como Estados Unidos.

Soledad Fandiño contó una anécdota que recordará por siempre de cuando fue pareja de René. Mientras recorrían una inmensa casa de sillones en Nueva York, una figura de Hollywood muy conocida la encaró frente a su marido. A ella no le quedó otra que hacerse la distraída y que no entendía el inglés cerrado en el que hablaba.

Contó la conductora que iban habitualmente a un lugar cuando llovía y hacía frío, ellos visitaban ese sitio porque además de sillones había un montón de otras cosas hermosas, y la diversión era probar sillones. Lo que nunca se imaginó Fandiño es qué le ocurriría en ese lugar al ellos visitaban frecuentemente.

Soledad dijo: “Y un día, René estaba dando vueltas viendo cositas y yo estaba sentada, cuando escucho que alguien me habla en un inglés muy cerrado y yo no entendía nada. Entonces me hice la bolu… y el tipo se va. En ese momento, viene René corriendo y me pregunta qué me dijo porque ¡era Johnny Depp!”. “Sí, le corté la cara a Johnny Depp, chicos”, concluyo.