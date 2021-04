Revelado: esta es la lista de amantes del Príncipe Felipe de Edimburgo

Durante gran parte de su vida, el Duque Felipe de Edimburgo - Recientemente fallecido- arrastró una fama de mujeriego de la que no pudo librarse a pesar de su sólido matrimonio con la Reina Isabel II, ya que él siempre tuvo amigas entrañables. Tras 73 años de matrimonio el príncipe permaneció al lado de la monarca, muchos más que cualquier otro consorte en la historia de la familia real británica.

La Lista de sus supuestas amantes es tan larga como la falta de pruebas sobre su fidelidad ya que todos los rumores son ocultados por la casa real británica. Tenemos por ejemplo a Daphne Du Maurier, autora de “Rebeca''. Según afirma la periodista Ingrid Seward, en una reciente biografía hecha sobre Felipe de Edimburgo, el príncipe estaba a punto de casarse con Isabel, cuando le comentó sus dudas a Daphne acerca de ser el esposo de la entonces futura reina de Inglaterra. Dijo a la novelista: “No quiero volver, quiero quedarme contigo”, escribe Seward. A lo que ella contestó: “No seas tonto, tu país te necesita”.

Algo parecido pasó con Pat Kirkwood, una actriz que aparece en todas las listas de supuestas amantes de Felipe, debido a que "Cuando el río suena, es porque agua trae". Según los tabloides de 1948, Felipe había tenido una aventura con Pat cuando la reina estaba embarazada de su primer hijo, Carlos. La actriz dijo al respecto: “Mi vida hubiera sido mucho más fácil si, en lugar de haber entrado en mi camerino sin ser invitado, el príncipe Felipe se hubiera ido a casa con su mujer embarazada la noche en cuestión”, desmintiendo todo rumor.

En la lista también figuran la cantante francesa Hélène Cordet quien había sido una amiga de la infancia de Felipe; e incluso la princesa Alejandra de Kent, prima carnal de la Reina Isabel II. Estas son dos de las mujeres de la larga lista que luego surgieron para la sociedad como amigas entrañables del duque y no es en un eufemismo. Otra integrante de la lista es la duquesa de Abercorn que en 2004 accedió a dar una entrevista a unos biógrafos de la casa real británica. Al respecto ella comentó: “Tuvimos una amistad apasionada, pero la pasión estaba en las ideas. No me fui a la cama con él”, a lo que agregó: “Necesita compañeros de juegos, alguien con quien compartir sus inquietudes intelectuales”.

Imagen: Vanity Fair

La que está en el número uno del top Ten de las amantes de Felipe de Edimburgo es Lady Penny Brabourne, a quien conoció en 1975 en un partido de polo cuando ella era novia del conde de Mountbatten; a partir de ese momento se hizo amigo de ella. Cuando Lady Penny fue abandonada por su esposo en 2010 para irse con su amante a las Bahamas, el duque de Edimburgo se convirtió en su principal apoyo. Fue ella quien lo convenció de no renovar su carnet de conducir después de un accidente sufrido por el duque en 2019. Según los rumores, su amistad iba más allá de su común interés por el deporte y hace años que se hicieron amantes con el consentimiento de la propia reina Isabel II, que solía invitarla a sus palacios.