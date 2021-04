Preciosa: Lali Espósito eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Lali Espósito participó de una entrevista para la revista OHLALÁ! donde hablaron sobre la importancia del dinero y cómo se sintió al recibir sus primeros sueldos siendo tan joven. “Yo vengo de una familia que tenía lo justo y necesario y empecé a trabajar a los diez años, pero llega un momento en que ganás más que tus viejos y tenés 12 o 13 años... Si no laburás ese tema se arma una bola de culpa” indicó la actriz y cantante de 29 años.

“Eso es un tema que si no lo laburás a medida que vas creciendo, se arma esa bola de culpa que te aleja del entender que ese dinero es bueno, no es malo. Ese dinero no te aleja de los tuyos, te da una calidad de vida y vos les podés dar a los tuyos una calidad de vida. Creo que por la crianza que me han dado mis viejos siempre entendí para qué me servía la plata” amplió Lali refiriéndose a su infancia donde no pudo acceder a ciertos lujos.

Este sábado, Lali Espósito publicó una serie de fotografías y videos en su cuenta oficial de Instagram. En la misma se puede ver a la intérprete de "Soy de volar" con distintos looks utilizados durante el rodaje de la miniserie éxito de Netflix "Sky Rojo".

“Carrete random Sky 🤳 @skyrojo en @netflixes” fue el simple y sencillo texto que eligió Espósito para acompañar sus recientes contenidos multimedia en la red de la camarita.

