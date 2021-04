Maleducada: la esposa de Justin Bieber responde a las críticas por sus malos modales

Hay razones por la que los famosos no se atreven a dar opiniones, y es debido a la cultura que se ha creado entorno a las redes sociales: criticar despiadadamente y dejar por los suelos la reputación de algunos de ellos, campaña de boicot que hunde sus carreras. Por ello es que Hailey Bieber, ha hecho la aclaración de que las celebridades son seres humanos a los que les ocurren cosas y no siempre están de buen ánimo. Es entonces que ha pedido a sus seguidores que se detengan a pensar por qué un famoso no es simpático todo el tiempo con gente que no conocen. Dijo: “Nunca hay excusas para ser 'border'. Siento de verdad que esa haya sido su experiencia conmigo. Pero lo cierto es que nunca sabes qué está pasando dentro de una persona. Recuerdo que yo he tenido muchas épocas de mi vida en la que me sentía tan triste, tan rota, que interactuar con la gente se me hacía muy cuesta arriba”.

Hailey no ha tardado en salir a enfrentar directamente en el tema y tratar de minimizar los daños después de que una profesional del sector gastronómico, llamada Julia Carolann, la mencionara de forma poco halagadora en un video de Tik Tok. En él contaba las experiencias más extrañas que ha vivido como camarera en diversos locales de la ciudad de Nueva York. En el video valoraba sus encuentros con celebridades, justamente en el que había tenido con la esposa del cantante Justin Bieber nunca había sido agradable con ella.

Al respecto del video de Tik Tok Hailey dijo: “Ni siquiera recuerdo haber conocido a esta chica, pero pienso mucho en ello y me arrepiento de que eso fuera lo que ocurrió. Desearía que su experiencia conmigo hubiese sido muy distinta. Desearía de verdad no haberlo pagado con ella. Soy humana y cometo errores. Supongo que actué de un modo que no es propio de mí. Actué de una manera que no quiero ser”.

Además de ello la esposa de Justin Bieber agregó: “Pero ahora intento hacerlo mejor cada día. Quiero seguir creciendo como personas y estoy abierta a que la gente me corrija. Lo que pasa es que no creo que esa gente que me tiene que decir lo que hacer tenga que decirlo a través de las redes sociales”, se defiende . Al parecer Hailey se siente muy arrepentida del supuesto suceso ocurrido, ya que se está esforzando por aclarar el tema.

Imagen: E! Online

Finalmente añade la modelo: “Quería decirte que nunca fue mi intención darte mala impresión o tener una actitud tan negativa. No me gusta enterarme a través de un vídeo que esta ha sido tu experiencia conmigo pero en cualquier caso agradezco que hagas esta observación y espero que la próxima vez que coincidamos pueda hacerlo mejor”. Posiblemente de ahora en adelante Hailey preste mas atención a sus modales cuando asista a un lugar.