El secreto mejor guardado de Catherine Zeta Jones

La relación amorosa de Catherine Zeta-Jones, actriz, es una de las conocidas de Hollywood ya que se casó en noviembre del 2000 con el reconocido actor Michael Douglas. La primera discrepancia de la relación que se especuló en aquel momento, era su marcada diferencia de edad ya que Michael es 25 años mayor que ella. Además, lo segundo que condicionaba a la pareja es que los matrimonios de Hollywood no duran mucho tiempo. Hoy veinte años después, ambos tienen 2 hermosos hijos: Carys Zeta y Dylan Michael, de 17 y 20 respectivamente.

Hace poco Michael Douglas había dado una nota en la que hablaba de la pérdida de memoria a corto plazo, comentando que al principio, lo atribuyó al consumo de marihuana en su juventud. Pero después de consultarlo con algunos amigos que habían consumido más que él, llegó a la conclusión de que no era ese el verdadero motivo de su problema; aunque añadió que lo sigue estudiando. Pero luego Douglas afirmó: “El trabajo te mantiene en marcha, te mantiene alerta. Por supuesto, hoy en día, cuando miro alrededor en el set, soy el más viejo. Pero me encanta todo el proceso. No nos dedicamos a la neurocirugía; somos del mundo del espectáculo. Un límite que si establezco es ‘no se permiten imbéciles’. Yo no trabajo con imbéciles. No tengo tiempo para eso”.

El matrimonio de los actores, uno de los mas consolidados de Hollywood, ha dejado atrás problemas de sexo, el cáncer de Michael y el trastorno bipolar de Catherine. El actor cumple 76 y ella 51 años el mismo día: 25 de septiembre. Ambos se conocieron en 1996 y se casaron en el año 2000 con una boda carísima, con anillo de diamantes de muchos quilates de por medio.

Catherine ha querido compartir el éxito personal de su pareja con el medio “WSJ Magazine” donde ha explicado que tras 20 años de matrimonio por supuesto hay altibajos como en cualquier relación, además, ha comentado: "Lo primero de todo es que nos lo seguimos pasando muy bien juntos". No solo eso: "Nuestra constante es amarnos y respetarnos. Nunca hemos perdido nuestro sentido del humor y todavía disfrutamos mucho de la compañía que nos hacemos el uno al otro".

Imagen: ABC

La actriz además de expresar que ha disfrutado de este tiempo en que han tenido que estar en casa por motivo de la pandemia, ha comentado: "Mi marido y yo pasamos tanto tiempo juntos porque, a diferencia de la mayoría de las parejas, nunca hemos tenido un trabajo constante con horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Por ejemplo, yo, o estoy trabajando 16 horas al día, o no trabajo nada. Y él igual". Catherine concluye sus declaraciones diciendo: “Gracias a eso hemos tenido a lo largo de nuestra relación la oportunidad de pasar muchísimas horas estando solos los dos. Gracias a eso pudimos estar viviendo 12 años en una isla de Bermuda para criar a nuestros hijos. Si a eso le sumas que respetamos el espacio del otro y que nuestro sentido del humor es eterno, no hace falta explicar nada más”.