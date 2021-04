El motivo por el cual el príncipe Harry regresa a Londres por primera vez desde que se fue

El príncipe Harry estaría preparando su regreso a Londres, aunque varias fuentes cercanas a la Familia Real dan por hecho que Harry viajará para despedir a su abuelo, no así Meghan que al estar embarazada de su segunda hija no es recomendable que tome ningún avión; de momento no hay confirmación oficial de que esto vaya a ocurrir.



Harry está unido al dolor de su familia tras la pérdida del príncipe Felipe de Inglaterra, y ya ha hablado con su padre el príncipe Carlos y con sus primas Beatriz y Eugenia de York, hijas de su tío Andrés, el hermano menor de Carlos, mientras se prepara para volar de California a Londres. Dijo que quiere estar con todos lo que lo están ayudando a preparar este vuelo y además está tomando todos los recaudos en el contexto de pandemia que azota al mundo.



El comunicado oficial de la Casa Real britanica dice: "Es con profundo dolor que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Su Alteza Real falleció en paz esta mañana en el Castillo de Windsor. Se harán más anuncios a su debido tiempo. La Familia Real se une a la gente de todo el mundo en el duelo por su pérdida".

Imagen: Archewell.com



Estas son las palabras con que la Casa Real ha querido comunicar el profundo dolor que sienten por la muerte del Duque de Edimburgo y además agregar que están pendientes del estado de salud de la Reina Isabel II. También se hallan preparando el funeral al que por razones sanitarias, según la normativa vigente en Inglaterra, solo pueden acudir 30 personas como máximo.

Imagen: Archewell.com



Este será el primer viaje de Harry a su país de origen, ya que hace un año decidieron junto con su esposa Meghan Markle vivir en el condado de Santa Bárbara, en California. Recordemos que tras despedirse de sus obligaciones reales en enero del 2020 cuando la pareja se alejó de Londres y decidió ir a vivir a Estados Unidos. Antes estuvieron viviendo un corto tiempo en Vancouver, Canadá, esto fue previo a que Estados Unidos cerrara sus fronteras con su vecino Canadá.