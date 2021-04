Iggy Azalea sorprendió con un impactante cambio de look

A horas de estrenar dos trabajos, Amethyst Amelia Kelly -o mejor conocida por su nombre artístico Iggy Azalea-, sorprendió a sus fanáticos en la red con un impactante cambio de look. La rapera, compositora y modelo australiana lució su cabello color verde y nadie lo pasó por alto. Posó para la cámara con una musculosa blanca y la publicación se llenó de comentarios.

"Sip it & Brazil this Friday", escribió junto a la instantánea haciendo referencia a los dos sencillos que lanza este viernes. Por un lado, mañana sale el videoclip de 'Sip it' que es una sociedad con Tyga y promete ser muy psicodélico. El adelanto del video que compartió hace algunos días demuestra que será muy colorido, está lleno de efectos visuales y mucha coreografía.

Por el otro, hay mucha expectativa entorno al single que verá la luz en pocas horas. La canción se llama 'Brasil' y sobre la pista mucho no se sabe. Se cree que contendrá algunos elementos de funk.

Con respecto a su cambio de look y sus nuevos lanzamientos, sus admiradores se expresaron en la red. "El verde se ve bien en ti", "Prendida fuego", "Esparces amor", "Hermosa", "¿Eres un ángel?", "Reina", "Contando los minutos", "Eres tan impresionante Iggy", "No puedo esperar", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Cada vez que Iggy da señales de vida en la red genera un gran revuelo y sus publicaciones se llenan de comentarios y 'me gusta'. Días atrás impactó a sus seguidores, quienes creyeron que la intérprete de 'Work' se había rapado su cabellera.