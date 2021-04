Acosada: Kendall Jenner se ve obligada a abandonar su casa

Kendall Jenner, modelo estadounidense y personalidad de los medios, últimamente ha tenido problemas con la tranquilidad de su hogar ya que al parecer su casa no sería lo suficientemente segura. Esto se debe a que recientemente la modelo vivió una horrible situación en la cual encontró a un intruso dentro de su vivienda sin autorización alguna. Situaciones difíciles llevan a tomar decisiones difíciles tal como la que le toco tomar a Kendall.

El pasado domingo la joven influencer que posee mas de 150 millones de seguidores en Instagram, hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner, se encontró atrapada en una terrorífica situación de peligro ya que una persona decidió invadir la propiedad privada de Kendall. El intruso, se apareció a las 2 am en la casa de la celebridad sin autorización de nadie; además de ello, el invasor intentó nadar desnudo en la piscina.

Debido a esto, Kendall Jenner se ha sentido muy vulnerable e insegura por lo cual decidió tomar acciones legales. Fue así que la modelo tomo la decisión de pedir una orden de restricción temporal contra otra persona, la cual le fue concedida. Según Jenner, este sujeto planea dispararle y matarla a ella y luego a sí mismo. La persona a la cual se le ha hecho la orden de alejamiento actualmente se encuentra en un centro de salud mental; sin embargo, podría ser liberado en cualquier momento.

Por otro lado, en cuanto a quien se escabulló en la casa de Kendall el pasado domingo la justicia actuó aunque no con gran fuerza. Esta persona fue arrestada en el momento, no obstante ya se encuentra liberada y de vuelta en las calles. Esta no es la primera vez que la modelo estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians“ vive una situación de riegos ya que en el año 2018 un acosador ingresó e invadió su vivienda dos veces.

Debido a las situaciones difíciles de invasión de propiedad privada que Jenner ha pasado, incluido un robo en el año 2017, la modelo decidido mudarse, sin embargo esta tarea no será fácil. La nueva vivienda que Kendall adquiera seguramente será elegida con total precaución aun que será difícil superar su vecindario anterior ya que este era uno de los lugares más seguros de la ciudad debido a la zona. Esperemos que ningún acosador pueda volver a localizar a Kendall ya que la modelo ha tenido suficiente de ello a pesar de estar continuamente acompañada de guardaespaldas.