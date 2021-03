TikTok: “Mentiras que decimos los perros” el video que causa furor en redes

La red social TikTok no deja de entretener a sus millones de seguidores de todo el mundo con sus diversos contenidos. En las últimas horas, un video de la tiktoker @vdjhaspy se volvió viral en la popular aplicación china que mantiene entretenidos a jóvenes y adultos durante varias horas del día.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del planeta cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más sencilla. “Mentiras que decimos los perros” fue el texto que eligió la tiktoker para acompañar su viral grabación.

En esta oportunidad, el video de TikTok tiene como protagonista a un tranquilo perro recostado sobre un sillón. “Tranquila mujer, no subiré a la cama”, “Prometo no tardar tanto tiempo en hacer popo cuando salimos” y “Prometo no pedirte comida mientras comes” fueron algunas de las mentiras que escogió la cómica usuaria.

El viral video de TikTok recibió rápidamente más de 36 mil likes por parte de sus followers. El mismo ya cuenta con más de 342 mil reproducciones. Sin dudas todo un éxito para el usuario que consiguió estos grandes números en tan solo unas horas.

“Jajaja es mi perra!! Con esa carita imposible resistir”, “Me meo con las caras jajaja se les perdona todo”, “Omg que lindo yo hice de los michis pero no me salió bien” y “Jajaj que gracioso! Con tu permiso, lo probaré de hacer con mis gatos” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el video viral. La mayoría de los usuarios compartieron sus anécdotas con sus distintas mascotas y algunos se animaron a realizar comparaciones con las “mentiras de los gatos”.