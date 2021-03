Estocolmo de 'La Casa de Papel' hipnotizó con su penetrante mirada en la red

Cada día que pasa aumenta más la ansiedad de los fanáticos por conocer qué ocurrirá en la última temporada de La Casa de Papel. La tira, creada por Álex Pina, es un verdadero fenómeno y se convirtió en una de las más vistas de los últimos años. Todo indica que el gran estreno de la quinta entrega será en agosto y que contará de 10 episodios.

Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado, José Manuel Seda y Alberto Amarilla son los actores que se suman a la historia y aún se desconoce el papel que tendrán dentro de ella. Hay quienes aseguran que uno de los que no formará parte es Rodrigo De La Serna y se sospecha que habrá una especie de sacrificio para encontrarse con Berlín, en otra vida.

Esther Acebo con su personaje, Estocolmo, continúa en la ficción y muchos de sus seguidores tienen mucha expectativa por ver a la hermosa madrileña en la pantalla chica nuevamente. Mientras tanto, pueden seguir minuto a minuto lo que realiza la actriz en sus redes sociales. Allí, se muestra muy activa y diariamente comparte nuevo contenido que enamora a sus fans.

En su última publicación, Acebo subió una instantánea mirando fijamente a la cámara y más de uno de los internautas quedó hipnotizado. Acompañó la fotografía con un fragmento de un texto de la poeta, ilustradora y actriz canadiense Rupi Kaur. "What is a greatest lesson a woman should learn: that since day one, she’s already had everything she needs within herself. It’s the world that convinced her that she didn’t (en español: Cuál es la lección más grande que una mujer debe aprender: que desde el primer día, ya ha tenido todo lo que necesita en su interior. Es el mundo el que la convenció de que no lo tiene)", redactó. La publicación se llenó de likes y mensajes saludándola por el Día Internacional de la Mujer. Muchos también elogiaron su hermosura.