Desesperado: aseguran que el príncipe Carlos está muy preocupado tras la entrevista de Harry y Meghan Markle

Tanto el príncipe Harry como Meghan decidieron darle la exclusiva a Oprah Winfrey, de quien se sabe, tiene una muy buena y cercana relación con la pareja, y este sería el motivo por el cual ella habría sido la entrevistadora elegida. Lo cierto es que las declaraciones del matrimonio de royals, prometían ser explosivas, y cumplieron.

Las duras acusaciones de Meghan sobre cómo fue víctima de discriminación por parte de la familia real, quienes debatían cuán oscura sería la piel de los descendientes de Harry y ella. Además, expresó que pensó en el suicidio como una única alternativa de salir de aquel calvario que vivía. Por suerte, existió otra salida, que fue lo que todos conocen como el Megxit.

Hay uno de los miembros que está especialmente “Desesperado”, por lo que dijo su hijo Harry. El príncipe Carlos, el primero en la línea de sucesión al trono de Inglaterra está muy preocupado por su imagen, es lo que se supo desde el interior del palacio. Que por cierto, ha permanecido en silencio ante las polémicas después de esta entrevista televisiva que dio la pareja.

Harry, sobre su padre, explicó: “Siempre le querré. Pero hay mucho dolor y arreglar esa relación seguirá siendo una de mis prioridades”, y confesó que “tiene mucho que resolver” con su padre. De quién aclaró: “Me siento realmente decepcionado porque él ha pasado por algo similar, sabe cómo se siente el dolor y Archie es su nieto”.

Lo que dijo el príncipe Harry, sobre que su padre no le respondía las llamadas es lo que más le incomodó a Carlos. Él no se ha expresado oficialmente aún, pero se sabe que no está contento con lo que se dijo. Se conoce de fuentes cercanas que Harry le habría avisado vía email que iba a dar la entrevista.