Cuerpo tallado: Sol Pérez presumió su figura con una foto frente al espejo

Sol Pérez se encuentra disfrutando de un gran presente laboral y sentimental. Por un lado, es una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que se emite por la pantalla de Telefe y pone a prueba las capacidades culinarias de los famosos. Por el otro, se encuentra en su mejor momento con su pareja, Guido Mazzoni, con quien tiene planes de casamiento y maternidad.

"La verdad es que estamos re bien. Compartimos muchas cosas, convivimos hace casi dos años. Tenemos ideas de compartir cuestiones económicas a futuro, como que si compramos algo tiene que ser para los dos, para nuestros hijos", reveló en diálogo con Ciudad.com.

En la misma entrevista, la joven de 27 años contó cómo llama en su hogar a su novio. "En la intimidad, le digo 'mi marido'. No lo digo en televisión porque va a pensar que soy una loca que quiere marcar territorio. Él no tiene hijos y estuvo solo durante 17 años y pasó de eso a estar en pareja con una persona del medio como yo, con toda la exposición", expresó.

En sus redes, Pérez es muy activa y comparte adorables instantáneas junto a él, capturas de sus exigidos entrenamientos, hermosos looks que viste y ahora, también recetas de cocina. En su última publicación llamó la atención de más de uno en la web con una postal donde presumió su preciosa figura.

"Me tienes como fan pegao' a tu foto", escribió junto a la fotografía en la que se la ve arrodillada en el suelo luciendo un hermoso top y un pantalón batik blanco con rosa. Los mensajes de sus fanáticos no tardaron en aparecer y recibió cientos de halagos. "Siempre tan linda", "Me gusta tu personalidad", "Preciosa", "Qué hermosa que sos", "Una flaca linda e inteligente", son algos de los que se leen en la publicación que tiene más de 100 mil 'me gusta'.