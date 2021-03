Catherine Fulop muestra cómo debe llevarse puesta una enteriza animal print esta temporada

Catherine Fulop es una de las celebridades que mejor figura física posee en la actualidad. La actriz y modelo venezolana de 55 años comparte diariamente sus consejos de belleza, sus tips de cuidado personal y rutinas de ejercicios.

Este martes, Catherine Fulop compartió una serie de fotografías en la red social Instagram que deslumbraron a gran parte de sus seguidores. En la mismas se puede observar a la también presentadora de televisión desplegando toda su belleza ante la cámara, luciendo una malla enteriza negra con una franja animal print, botas texanas, su cabello suelto y un make up simple de sombras metalizadas a tono y labios nude.

“Bello día mi gente! Hoy pensaba en esta semana tan movilizante para mi, recordando a mi papá Jorge y a mi suegro Tini que se fueron de este plano, justo días antes de mi cumple; esos años 2007 y 2017 pase los cumples mas triste de mi vida. Hoy los pienso con tanto amor que los siento muy cerca mío, se que me están acompañando y cuidando.” Inició Fulop con su extenso epígrafe.

“Todos los días tomo la decisión de ser feliz, aprendí que todo lo que quiera lograr lo conseguiré cuando mis ganas sean mas grandes que mis excusas y nunca adaptarme a lo que no me hace realmente feliz, así que, hoy dale a tu día toda la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Ah! Y no te olvides de sonreír 😁😃 Se les quiere ♥️🦋” finalizó su reflexivo mensaje la esposa de Ova Sabatini en la red de la camarita.

Esta publicación que tiene como única protagonista a Catherine se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 105 mil corazones.