Una verdadera delicia: disfruta de un plato de pastas caseras ¡con 3 ingredientes!

La pasta casera es un platillo económico, la bandera de la gastronomía italiana junto con la pizza. Lo más importante a la hora de cocinar es la calidad de la materia prima. Esta receta si se puede congelar, solo te contaremos los trucos necesarios para que queden perfectos.

Muchas veces no nos animamos a hacer un plato de pastas por no tener la máquina para las pastas, pero eso no es un factor limitante. Con un palo de amasar y un poco de pulso, podrás hacer tus fideos o tagliatelle caseros.

Para la salsa hay una infinidad de alternativas, salsa de tomates, aceite de oliva y queso, una salsa de queso, salsa de hongos ¡y muchas otras alternativas! A la hora de cocinar existen muchas opciones para hacer algo sabroso y sencillo, es cuestión de probar.

Ingredientes para una porción de pasta por persona:

100 gramos de harina 000

1 huevo

pizca de sal

un chorro de aceite de oliva

Procedimiento:

Tomamos la harina y hacemos un volcán, en el centro colocamos los huevos cascados, con la pizca de sal y un poquitito de aceite. Unimos, sin amasar. Nos podemos ayudar con un cornette o con la manos. Una vez que nos quede una masa la dejamos por una hora en la nevera envuelto en un film.

Luego espolvoreamos la mesada con un poco de harina y la estiramos, dejamos la masa bien fina y es mejor si la manipulamos en forma de rectángulo, para eso debemos cortar los excedentes.

Podemos cortarlas anchas como tagliatelle o finita, en caso de no tener la máquina para fideos podemos ayudarnos con una regla.

Posteriormente dejamos secar la pasta o en el caso de congelar tienes que agregarle unas gotas de zumo de limón, caso contrario la masa tomará un color negro o se oscurecerá.

Para la cocción preparamos una olla con agua hirviendo, por lo general toma unos 5 minutos, para que esté al dente veremos un puntito blanco. Ese es el punto ideal para comer la pasta. Que disfrutes de este almuerzo.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!