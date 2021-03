¿Qué observas a primera vista en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad son, desde hace varios meses, una verdadera sensación en las redes sociales. En pocos segundos arrojan asombrosos resultados que sorprenden a millones de usuarios. Por este motivo, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos fascinantes retos. Aquí te compartimos uno que te permitirá, de manera muy rápida, conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar una imagen.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición y no hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Ave: eres alguien muy idealista. A la hora de soñar no tienes límites y son pocas las oportunidades en las que has podido concretar todo lo que pasa por tu cabeza. No te gusta tener malos pensamientos y destacas las virtudes de todos y todo antes que darle prioridad a los defectos. Te fascina hacer nuevos amigos y estar constantemente rodeado de gente. No tienes problemas en iniciar conversaciones con desconocidos y siempre tienes algún tema para hablar. Te destacas por tu brillante inteligencia.

Gramófono: te caracterizas por ser una persona distraída. La impulsividad es algo que no te representa en absoluto. Te cuesta mucho arriesgarte y cuando debes tomar decisiones siempre vas por lo seguro. Le temes a lo desconocido y detestas las discusiones. Tiendes a mantenerte al margen de todos los conflictos. No te gustan las habladurías ni la gente falsa. Para ti, lo más importante es tu familia y harías cualquier cosa por verlos felices. Te destacas por tener un gran corazón y ser muy generoso.