La drama de Billy Joe Saunders que complica su pelea con Canelo Álvarez

Apenas finalizada la pelea entre Canelo Álvarez y Avni Yildirim, quien no salió a pelear el cuarto round tras ser derribado en el tercero, en las pantallas gigantes del Hard Rock Stadium de Miami se confirmó que el mexicano enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders para unificar títulos mundiales en la división de peso súper mediano.

El británico tampoco tuvo problemas en su última pelea cuando venció en fallo unánime a su compatriota Martin Murray, sin embargo, no ha podido comenzar a prepararse para la pelea ante Canelo. Según confesó en The Ak & Barak Show, programa de DAZN, padece un ataque de gripe por lo que no ha podido entrenarse en el gimnasio aún.

"Creo que todos saben que tengo que dar lo mejor de mí. Pero estoy presionado por el tiempo ahora. Diez días sin entrenamiento. Tengo gripe, no estoy en forma. Todavía estoy pesado. Aún no he comenzado el campamento correctamente", reconoció el peleador que es promovido por MatchRoom Boxing.

En relación al tiempo que queda de preparación, Saunders dejó muy clara su postura con respecto a la pelea: "Hay una cosa conmigo y es que si me derrotan o si gano una pelea nunca daré una excusa. Desde mi punto de vista, no hay excusas. Si no soy lo suficientemente bueno para vencer a Álvarez el día 8, nunca seré lo suficientemente bueno para vencerlo".

Con un récord invicto de 30 peleas ganadas, 14 de ellas por la vía del nocaut, el monarca supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, desea agregar a su lista de víctimas al Canelo, con quien además quiere ser el primer británico en derrotarlo, pues el mexicano ha vencido a los seis pugilistas de dicha nacionalidad a los que se ha enfrentado.