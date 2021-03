Video viral: la abuelita que practica boxeo para "noquear" al Parkinson

Una anciana de 75 años demuestra que para practicar algún deporte ni la edad ni las enfermedades son un impedimento. Desde que fue diagnosticada con Parkinson, Nancy Van Der Stracten se subió al ring a practicar boxeo, en su natal Turquía. Ella practica el boxeo sin contacto, el cual quiere decir que no recibe los golpes, por lo que no hay riesgo de lesiones.

Nancy lleva practicando boxeo seis años, y asegura sentirse mejor que nunca. Cuenta que antes con los medicamentos, era necesario depender de alguien, incluso para las cosas más simples. Ahora puede hacer los quehaceres del hogar sin la ayuda de nadie, aunque sin exagerar.

"En lugar de estar miserable toda la semana, me levanto y digo, hoy hay boxeo. Después de dos horas de entrenamiento, me siento mucho mejor", asegura. "La gente me vio con sorpresa cuando llegué el gimnasio, pero los turcos son gente de buen corazón y me permitieron entrenar", comenta la mujer.

Van Der Stracten, quien es diseñadora de muebles y pintora, dijo que ha sido más fácil hacer las tareas del hogar desde que comenzó a boxear. "Mi médico me dijo un día que tengo prohibido dejar de entrenar. Me dice que continúe, continúe y continúe. Y ese es mi consejo para todos. Salgan a hacer deporte, algo que disfruten", concluye la mujer.

El Parkinson una enfermedad progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo produciéndoles temblores y rigidez, así como problemas para caminar y hablar. Aunque hay poca investigación al respecto, el ejercicio intenso se ha asociado con la mejora de la vida de los pacientes.